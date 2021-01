“È morto in macchina, solo”. Beppe Fiorello, il momento triste in diretta tv. E a sorpresa sul palco arriva anche il fratello Rosario (Di martedì 12 gennaio 2021) Gli occhi di Rosario Fiorello si incontrano con quelli di suo fratello per un istante. È lo sguardo di un fratello orgoglioso, ma anche di un padre che non c’è più, scomparso troppo presto dalla vita di due ragazzini. Emozionanti Beppe Fiorello e il fratello Rosario che hanno condiviso un momento molto intimo e commovente nel corso dello show “Penso che un sogno così” di Rai 1 dell’attore. Beppe aveva anticipato che ci sarebbe stato un momento molto intimo e inedito e così è stato quando i due fratelli hanno ricordato il padre morto a causa di un infarto. Nicola Fiorello è morto a 58 anni nel 1990 a causa di un infarto avuto mentre ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Gli occhi disi incontrano con quelli di suoper un istante. È lo sguardo di unorgoglioso, madi un padre che non c’è più, scomparso troppo presto dalla vita di due ragazzini. Emozionantie ilche hanno condiviso unmolto intimo e commovente nel corso dello show “Penso che un sogno così” di Rai 1 dell’attore.aveva anticipato che ci sarebbe stato unmolto intimo e inedito e così è stato quando i due fratelli hanno ricordato il padrea causa di un infarto. Nicolaa 58 anni nel 1990 a causa di un infarto avuto mentre ...

