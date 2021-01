Diletta Leotta felice per un regalo a sorpresa: ecco da chi lo ha ricevuto (Di martedì 12 gennaio 2021) Da ieri mattina tiene banco un gossip clamoroso, il popolare turco Can Yaman avrebbe una fidanzata italiana, molto famosa e gli indizi portano tutti a Diletta Leotta che peraltro, nella tarda serata di ieri, ha anche alimentato le voci. I dettagli Come amava ripetere Agatha Christie tre indizi fanno una prova, e quattro secondo noi della Redazione di Cronaka 12 fanno una certezza. Da ieri, 11 gennaio, il mondo del gossip rosa è travolto da una clamorosa indiscrezione: il popolare attore turco Can Yaman avrebbe una fidanzata italiana e molto famosa. Tutti gli indizi portano al profilo di Diletta Leotta. Alcuni ve li abbiamo rivelati ieri, un altro, incredibile, se ne è aggiunto nella notte. A fornirlo è la stessa Diletta Leotta che, dopo aver postato una Stories ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 gennaio 2021) Da ieri mattina tiene banco un gossip clamoroso, il popolare turco Can Yaman avrebbe una fidanzata italiana, molto famosa e gli indizi portano tutti ache peraltro, nella tarda serata di ieri, ha anche alimentato le voci. I dettagli Come amava ripetere Agatha Christie tre indizi fanno una prova, e quattro secondo noi della Redazione di Cronaka 12 fanno una certezza. Da ieri, 11 gennaio, il mondo del gossip rosa è travolto da una clamorosa indiscrezione: il popolare attore turco Can Yaman avrebbe una fidanzata italiana e molto famosa. Tutti gli indizi portano al profilo di. Alcuni ve li abbiamo rivelati ieri, un altro, incredibile, se ne è aggiunto nella notte. A fornirlo è la stessache, dopo aver postato una Stories ...

yamantamam31 : @Fede_Dreamer_ Ma diletta Leotta era il hotel di Can? - fede_contarino : RT @___totaleclipse: Madre: Hai sentito che Can si frequenta con Diletta Leotta? IO(sguardo di fiuta fake news come lavoro a tempo pieno):… - infoitcultura : Diletta Leotta, che sorpresa in camera da letto: “Ho trovato questo…” - infoitcultura : Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? - Davide57208967 : @Corriere Ah...quello che si e' fatto la diletta leotta? Ok daccord ?????? mon fiche ???????? -