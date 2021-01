Di Battista fuori di sé: «Mai più con Renzi e Iv, un manipolo di politicanti assetati di poltrone» (Di martedì 12 gennaio 2021) Di Battista contro Renzi. Con il caos agli sgoccioli, ultimatum di palazzo e repliche al vetriolo, il “terzo uomo” in campo per il Movimento ci va giù duro. E da eminenza grigia del M5S fuori di sé, attacca Renzi e i suoi a mano bassa. «Iv? Un manipolo di anti-italiani. Che squallore». E preoccupato dall’ipotesi che Renzi vada fino in fondo, e la spaccatura si faccia insanabile (o almeno “non di suo gradimento”), rincara la dose delle recriminazioni con un avvertimento “solenne”, forzatamente ecumenico riferito a un Movimento dilaniato da frondisti, defezioni e espulsioni: «Se Renzi apre la crisi, il M5S mai più al tavolo con meschini politicanti». Crisi, Di Battista contro Renzi: «Lui e i suoi, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Dicontro. Con il caos agli sgoccioli, ultimatum di palazzo e repliche al vetriolo, il “terzo uomo” in campo per il Movimento ci va giù duro. E da eminenza grigia del M5Sdi sé, attaccae i suoi a mano bassa. «Iv? Undi anti-italiani. Che squallore». E preoccupato dall’ipotesi chevada fino in fondo, e la spaccatura si faccia insanabile (o almeno “non di suo gradimento”), rincara la dose delle recriminazioni con un avvertimento “solenne”, forzatamente ecumenico riferito a un Movimento dilaniato da frondisti, defezioni e espulsioni: «Seapre la crisi, il M5S mai più al tavolo con meschini». Crisi, Dicontro: «Lui e i suoi, ...

