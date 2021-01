Democrazia rappresentativa | deliberativa e diretta | una sinergia possibile

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 gennaio 2021) (di Antonio La Spina, professore di Analisi e valutazione delle politiche pubbliche e Politiche sociali e del lavoro al Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss) Tutelare laSvariati sintomi evidenziano il momento difficile che alcune democrazie rappresentative stanno vivendo. In più di un paese avviene che sempre più persone e categorie sociali si sentano, non senza ragione, estraniate, emarginate, non garantite, dunque si facciano vincere da un sentimento di impotenza, ritirandosi nell’apatia. Infatti, si assiste sovente a una crescita dell’astensionismo elettorale. D’altro canto, chi è insoddisfatto potrebbe viceversa appoggiare formazioni e personalità politiche che si fanno interpreti dei suoi timori e risentimenti, e non di rado si dichiarano contrari ad alcuni fondamenti irrinunciabili della...