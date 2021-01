DayDreamer, Anticipazioni Puntata del 21 Gennaio 2021: Yigit è il Fratello di Polen! (Di martedì 12 gennaio 2021) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntata del 21 Gennaio 2021: Yigit è sempre più vicino a Sanem e si scopre qualcosa di molto importante su di lui. Intanto un ballo riavvicina temporaneamente Can e Sanem… In queste puntate di DayDreamer è ancora una volta al centro l’amore molto contrastato tra Can e Sanem. Quest’ultima però ha conosciuto Yigit, un ragazzo molto interessante che potrebbe cambiare la sua vita. Proprio su Yigit, nella Puntata del 21 Gennaio 2021 emergeranno nuovi dettagli. Prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Yigit riaccompagna Sanem a casa, già consapevole di ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 12 gennaio 2021), tramadel 21è sempre più vicino a Sanem e si scopre qualcosa di molto importante su di lui. Intanto un ballo riavvicina temporaneamente Can e Sanem… In queste puntate diè ancora una volta al centro l’amore molto contrastato tra Can e Sanem. Quest’ultima però ha conosciuto, un ragazzo molto interessante che potrebbe cambiare la sua vita. Proprio su, nelladel 21emergeranno nuovi dettagli. Prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimastiriaccompagna Sanem a casa, già consapevole di ...

