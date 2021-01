Crisi di governo, Conte a caccia di 14 senatori: ecco chi sono (Di martedì 12 gennaio 2021) Crisi governo La maggioranza politica a Palazzo Madama ha il numero magico «161». Ma potrebbero bastare 158 senatori sicuri per far proseguire la navigazione al governo Conte anche in... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 gennaio 2021)La maggioranza politica a Palazzo Madama ha il numero magico «161». Ma potrebbero bastare 158sicuri per far proseguire la navigazione alanche in...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi di governo, Conte a caccia di 14 senatori: ecco chi sono Il Messaggero Renzi: "Senza Mes ci asteniamo". Bettini: "I responsabili possono palesarsi al momento giusto"

“In Consiglio dei ministri chiederemo il Mes: se diranno sì al Mes, votiamo a favore, se diranno no, ci asteniamo”. Con queste parole dette da Matteo Renzi a Cartabianca, su Rai3, viene lanciato di fa ...

E’ sempre sfida Conte-Renzi, premier avverte Italia Viva ma il senatore è verso l’addio

Da Palazzo Chigi no a "ter" con i renziani. Rosato definisce "acclarato" che il governo Conte bis sia alla fine. Il Quirinale osserva attento e preoccupato ...

