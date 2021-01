CORONAVIRUS SICILIA: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-19 (Di martedì 12 gennaio 2021) Leggi le ultime notizie sul CORONAVIRUS COVID 19fnc embed<iframe framespacing='0' frameborder='no' scrolling='no' src='https://video.gazzetta.it/video-embed/4c569a32-57ac-11ea-88a9-09de4453500a?autoPlay=true&newspaper=gazzanet&cookiePolicyAccepted=true&playerType=gazzanet mediagoal&skinColor=cc3333&fogliaVideo=true&singleNext=true&title=VIDEO+CORONAVIRUS%2C+i+consigli+del+Ministero+della+Salute%3A+ecco+come+lavarsi+le+mani+per+ridurre+il+rischio+di+contagio&feed=fgazzanet-0000000027&channel=cgazzanet-0000000027&mute=true&tipo video=embed norcs' width='540' height='340' allowfullscreen></iframe>/fnc embedeventolive id=861199 Leggi su mediagol (Di martedì 12 gennaio 2021) Leggi le ultime notizie sul19fnc embed /fnc embedeventolive id=861199

Regione_Sicilia : #Covid19: altri due Comuni diventano “zona rossa”, proroga per #Capizzi - - Regione_Sicilia : #Covid19: ordinanza di @Musumeci_Staff, ecco le nuove restrizioni - - infoitinterno : Coronavirus: 1.587 nuovi casi e 37 morti in Sicilia - MariaArrigo1 : RT @Regione_Sicilia: #Coronavirus, potenziata la piattaforma della Regione per le lezioni online - - COVIDbot_ITA : RT @Regione_Sicilia: #Coronavirus, potenziata la piattaforma della Regione per le lezioni online - -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS SICILIA Tracce di Coronavirus nelle fogne: Sicilia aderisce alla rete di monitoraggio ambientale PalermoToday Rava e Fondazione Vodafone: Insieme a supporto degli ospedali di Cagliari, Napoli e Agrigento

Le due realtà insieme in questa seconda ondata dell'emergenza Covid19 per sostenere con la donazione di apparecchiature sofisticate l'Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone per la terapia sub-intensi ...

Vaccini Covid, arrivano altre 34mila fiale per la Campania

Scortate a vista dalle forze dell'ordine, le 34mila nuove dosi del Vaccino Covid per la Campania sono partite dall'aeroporto di Napoli Capodichino alla volta di tutti gli hub della Campania.

Le due realtà insieme in questa seconda ondata dell'emergenza Covid19 per sostenere con la donazione di apparecchiature sofisticate l'Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone per la terapia sub-intensi ...Scortate a vista dalle forze dell'ordine, le 34mila nuove dosi del Vaccino Covid per la Campania sono partite dall'aeroporto di Napoli Capodichino alla volta di tutti gli hub della Campania.