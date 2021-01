Coppa di Spagna, Koeman: “Barca non favorito, Real Sociedad è forte” (Di martedì 12 gennaio 2021) Ronald Koeman vuole il primo trofeo da allenatore del Barcellona. Mercoledì 13 gennaio, a Cordoba, i blaugrana affronteranno la semifinale di Coppa di Spagna contro la Real Sociedad. In caso di vittoria, Koeman e i suoi incontrerebbero la vincente del match tra Real Madrid e Athletic Bilbao, previsto per giovedì a Malaga. “Affrontiamo un avversario forte che ha idee molto chiare, sarà una sfida interessante tra due squadre che puntano sul gioco” ha spiegato il tecnico del Barça nella conferenza stampa della vigilia. “Le quattro semifinaliste sono tutte squadre con mentalità vincente” ha proseguito il tecnico, “noi vogliamo confermare la nostra crescita, abbiamo l’occasione di dimostrare che siamo sulla strada giusta. Per noi è un appuntamento ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Ronaldvuole il primo trofeo da allenatore del Barcellona. Mercoledì 13 gennaio, a Cordoba, i blaugrana affronteranno la semifinale didicontro la. In caso di vittoria,e i suoi incontrerebbero la vincente del match traMadrid e Athletic Bilbao, previsto per giovedì a Malaga. “Affrontiamo un avversarioche ha idee molto chiare, sarà una sfida interessante tra due squadre che puntano sul gioco” ha spiegato il tecnico del Barça nella conferenza stampa della vigilia. “Le quattro semifinaliste sono tutte squadre con mentalità vincente” ha proseguito il tecnico, “noi vogliamo confermare la nostra crescita, abbiamo l’occasione di dimostrare che siamo sulla strada giusta. Per noi è un appuntamento ...

sportface2016 : #calcio #Barcellona, le parole di #Koeman alla vigilia della semifinale di Coppa di Spagna contro la #RealSociedad - ASDBushidoBask1 : RT @QLASH_NBA2K: Dopo Filomena in Spagna, è il momento di #Burian! #QLASH non poteva venire meno ?? Lasciatevi travolgere da questo freddo… - ProAM_ITA : RT @QLASH_NBA2K: Dopo Filomena in Spagna, è il momento di #Burian! #QLASH non poteva venire meno ?? Lasciatevi travolgere da questo freddo… - LC_AlphaGamer : RT @QLASH_NBA2K: Dopo Filomena in Spagna, è il momento di #Burian! #QLASH non poteva venire meno ?? Lasciatevi travolgere da questo freddo… - zoru2k : RT @QLASH_NBA2K: Dopo Filomena in Spagna, è il momento di #Burian! #QLASH non poteva venire meno ?? Lasciatevi travolgere da questo freddo… -