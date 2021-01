Carmen Di Pietro, la confessione assurda sul Covid: “Sono arrabbiata” (Di martedì 12 gennaio 2021) Carmen Di Pietro si è confessata in diretta negli studi di Barbara D’Urso. La showgirl rivela tutta la sua verità sul Covid a ‘Pomeriggio 5’: ecco le sue dichiarazioni e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 12 gennaio 2021)Disi è confessata in diretta negli studi di Barbara D’Urso. La showgirl rivela tutta la sua verità sula ‘Pomeriggio 5’: ecco le sue dichiarazioni e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

PasqualeMarro : Carmen Di Pietro positiva al Covid, come sta l’ex concorrente del GfVip - gossipblogit : Carmen Di Pietro positiva al Covid-19: “Sono arrabbiata con me stessa” (video) - Notiziedi_it : Carmen Di Pietro a Pomeriggio 5: “Ho scoperto di essere positiva al Covid-19 per colpa del nervo sciatico” | Video … - Antonie21134088 : @pomeriggio5 Carmen di Pietro positiva al covid... madre.... Ok dalla sciatica?? - Iam_LoKkiA : La figlia di Carmen di Pietro (positiva al covid) per andare in bagno e non essere contagiata salta dalla finestra… -