Benevento, è il giorno di Reynolds (Di martedì 12 gennaio 2021) Benevento - Chiusa la maxi-operazione col Genoa che ha visto ieri un andirivieni di calciatori per le visite mediche al JM di Torino - Nicolò Rovella (19) pur diventando di proprietà della Juventus ...

Reynolds vicino al Benevento

Può essere oggi il giorno decisivo per il passaggio di Bryan Reynolds in Italia. Il terzino americano del Dallas è vicino al trasferimento in Serie A: il Benevento del ...

Calciomercato, Crotone: Crociata e Rivière piacciono in Serie B

Il Crotone guarda anche al mercato in uscita: Crociata piacerebbe a Pisa e Salernitana, Rivière a Lecce, Cosenza e Cremonese.

