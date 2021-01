Assalto al Congresso: aperti 160 fascicoli. Fbi: "Brutalità non sarà tollerata" (Di martedì 12 gennaio 2021) Prima dell' Assalto al Congresso Usa , "l' Fbi ha condiviso con gli altri partner delle forze di sicurezza le molte informazioni di intelligence " circa le possibili violenze a Washington . Lo ha reso ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Prima dell'alUsa , "l' Fbi ha condiviso con gli altri partner delle forze di sicurezza le molte informazioni di intelligence " circa le possibili violenze a Washington . Lo ha reso ...

robertosaviano : Questo è il video col quale sono stati reclutati manifestanti per l'assalto al Congresso. 'Be there. Will be wild!'… - MediasetTgcom24 : Usa, Melania Trump condanna assalto Congresso: violenza inaccettabile - Agenzia_Ansa : #MelaniaTrump rompe il silenzio e condanna l'assalto al Congresso #Usa. La first lady scrive: 'La violenza non è ma… - Elisheba : RT @Reale_Scenari: #12gennaio Dopo mare di parole (a sproposito) su blocco social #Trump post assalto a Congresso, ecco su @repubblica tito… - carlo_sottile : RT @SkyTG24: Assalto al Congresso Usa, l’Fbi sapeva dei piani di “guerra” dei sostenitori di Trump -