VIDEO | Il neurochirurgo Cappabianca | “Indispensabile la collaborazione con altri settori scientifici”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) NAPOLI – “Le linee guida che hanno ispirato il programma che ho presentato ai soci della Società italiana di Neurochirurgia sono essenzialmente improntate alla formazione ed alla conoscenza come strumenti di progresso nel campo della neurochirurgia e delle generazioni del futuro, ma anche di quelle che già praticano il campo da anni perché oggi le informazioni si aggiornano, si implementano e si stravolgono nell’arco di pochissimo tempo, non più in decenni“. Così alla Dire Paolo Cappabianca, presidente della Sinch e direttore della divisione di Neurochirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. “Le dorsali lungo cui si muove la Sinch – prosegue – sono legate alla collaborazione con altri settori scientifici. Oggi la neurochirurgia funzionale più che mai non può fare a meno di rapporti strettissimi con l’ingegneria, la statistica, la matematica, la radiologia. Si parla, ad esempio, di radiomica e cioè la possibilità di interpretare già dalle immagini radiologiche settori strettamente biologici e molecolari dall’analisi di campioni enormi di dati. Questa collaborazione con le altre discipline – conclude Cappabianca – non è solo benefica, è indispensabile”. CAPPABIANCA: “GIOVANI DEVONO RESPIRARE ATMOSFERA ALTRE PARTI MONDO”