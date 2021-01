Vicenza | maxi assembramento al funerale sinti | centinaia di persone e nessuna multa Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 11 gennaio 2021), 11 gen –didialdi un giovane appartenente alla comunitàdi. A farsi beffe delle misure anti-Covid e agire indisturbati senza timore di essereti, più di trecento nomadi che si sono radunati attorno alla chiesa delle Maddalene per dare l’ultimo saluto al defunto. Una marea umana che ha reso difficile persino il transito delle vetture sulla carreggiata antistante il luogo di culto. Dove si trovava l’oceanico schieramento di forze messe in campo dalla Lamorgese per vessare gli italiani durante le feste? Non pervenuto. Immaginatevi la faccia del sacerdote chiamato a celebrare la funzione quando si è visto comparire, di colpo,di ...