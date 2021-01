Serie C 2020/2021, Dell’Agnello risponde a Berardocco: Foggia-Juve Stabia termina 1-1 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Finisce in pareggio il match della diciottesima giornata del girone C di Serie C tra Foggia e Juve Stabia. All’iniziale vantaggio di Berardocco su rigore risponde Dell’Agnello a 4 minuti dalla fine dei 90 regolamentari. Gli uomini di Marchionni falliscono l’opportunità di raggiungere il terzo posto in solitaria salendo a 28 punti, mentre i campani conquistano il sesto risultato utile consecutivo e si portano ad una sola lunghezza dal Palermo al decimo posto in classifica. PRIMO TEMPO – Partono con il piede sull’acceleratore gli ospiti che vanno più volte vicino al vantaggio. Al 13? Romero ci prova in acrobazia dopo aver raccolto un cross di Rizzo e solo la grande risposta di Fumagalli nega la gioia del gol alla Juve Stabia. Gli uomini ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Finisce in pareggio il match della diciottesima giornata del girone C diC tra. All’iniziale vantaggio disu rigorea 4 minuti dalla fine dei 90 regolamentari. Gli uomini di Marchionni falliscono l’opportunità di raggiungere il terzo posto in solitaria salendo a 28 punti, mentre i campani conquistano il sesto risultato utile consecutivo e si portano ad una sola lunghezza dal Palermo al decimo posto in classifica. PRIMO TEMPO – Partono con il piede sull’acceleratore gli ospiti che vanno più volte vicino al vantaggio. Al 13? Romero ci prova in acrobazia dopo aver raccolto un cross di Rizzo e solo la grande risposta di Fumagalli nega la gioia del gol alla. Gli uomini ...

Eurosport_IT : Domani 12 gennaio, h20:45 Milano ospita al Forum Valencia per la gara di Eurolega, il 14 vola a Berlino e il 19 rec… - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #MilanJuve! Testa, cuore e grinta! ?? FORZA RAGAZZI, TUTTI INSIEME #????????????????????????! ?? LIVE… - ScrobElena : RT @Canyaman1989fa1: I lettori di @dizidoktorucom hanno selezionato i migliori attori /attrici, miglior serie TV, miglior commedia romantic… - canyamanobsess1 : RT @Nerella27599185: Miglior coppia di attori 2020 serie #BayYanlis @canyaman1989 @ozgecangurel - lapacechenonho_ : RT @JATPITA: Un thread di tutti i successi ottenuti dalla serie “Julie and the Phantoms” nel corso del 2020 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le 20 migliori serie tv del 2020 da recuperare Io Donna Futsal Awards 2020, miglior giocatrice: Renatinha e Vanin ancora in lizza

Ancora Serie A ai Futsal Awards 2020. FutsalPlanet, dopo le nomination di Sestari e Dibiase per la categoria portieri, del Montesilvano per i club femminili e di Neri per quel che concerne gli allenat ...

Le Forze Aerospaziali Russe sulla via della modernizzazione, più piccole ma più capaci

Dodici anni dopo che Mosca ha iniziato un’importante campagna di modernizzazione delle sue forze armate, un nuovo rapporto pubblicato dal Center for Naval Analysis evidenzia la capacità migliorata del ...

Ancora Serie A ai Futsal Awards 2020. FutsalPlanet, dopo le nomination di Sestari e Dibiase per la categoria portieri, del Montesilvano per i club femminili e di Neri per quel che concerne gli allenat ...Dodici anni dopo che Mosca ha iniziato un’importante campagna di modernizzazione delle sue forze armate, un nuovo rapporto pubblicato dal Center for Naval Analysis evidenzia la capacità migliorata del ...