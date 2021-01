Scuole, proteste contro i rinvii. Azzolina: “Dad non funziona più”. Il video (Di lunedì 11 gennaio 2021) Scuole, proteste contro i rinvii. Azzolina: “Dad non funziona più” Roma, 11 gen. (askanews) – In attesa di un nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio, in cui si valuteranno nuove restrizioni contro il coronavirus, come ha anticipato il ministro della Salute Roberto Speranza, uno dei nodi principali resta la scuola. Superiori riaperte oggi solo in Toscana, Abruzzo e Valle d’Aosta, quando sarebbero dovute riaprire al 50% in tutte le Regioni, in Trentino-Alto Adige sono ripartite già il 7 gennaio. Parte la mobilitazione contro la didattica a distanza di studenti e genitori che andrà avanti tutta la settimana in diverse città per chiedere una vera ripartenza delle lezioni in presenza. Manifestazioni, assemblee all’aperto, sciopero della DAD. La stessa ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 gennaio 2021): “Dad nonpiù” Roma, 11 gen. (askanews) – In attesa di un nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio, in cui si valuteranno nuove restrizioniil coronavirus, come ha anticipato il ministro della Salute Roberto Speranza, uno dei nodi principali resta la scuola. Superiori riaperte oggi solo in Toscana, Abruzzo e Valle d’Aosta, quando sarebbero dovute riaprire al 50% in tutte le Regioni, in Trentino-Alto Adige sono ripartite già il 7 gennaio. Parte la mobilitazionela didattica a distanza di studenti e genitori che andrà avanti tutta la settimana in diverse città per chiedere una vera ripartenza delle lezioni in presenza. Manifestazioni, assemblee all’aperto, sciopero della DAD. La stessa ...

Nuova protesta degli studenti contro la mancata riapertura delle scuole superiori in presenza. Vogliono tornare in aula e dicono no al protrarsi delle lezioni a distanza. fsc/red ...

Rimini, la protesta in piazza Cavour contro la Dad dei genitori con gli zaini vuoti dei figli

Alcune decine di genitori di studenti delle scuole superiori di Rimini si sono dati appuntamento lunedì mattina nella centralissima Piazza Cavour, nonostante il freddo rigido, per un sit-in a favore d ...

