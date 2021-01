"Problemi di Renzi, non nostri". Grottesco delirio di Danilo Toninelli: scopre in tv della crisi di governo? (Di lunedì 11 gennaio 2021) "La crisi è solo virtuale, mediatica": Danilo Toninelli - ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7 - ignora la effettiva situazione di stallo che si è creata all'interno della maggioranza di governo. "Matteo Renzi non ha voluto creare un tavolo istituzionale di crisi, ha preferito fare dieci interviste radiofoniche e televisive al giorno per creare un dibattito con un solo protagonista, che è lui. Non mi importa nulla della centralità di Renzi", spiega l'ex ministro dei Trasporti. Quando la conduttrice, Tiziana Panella, gli fa notare che senza i voti del leader di Italia Viva al Senato non c'è nessun governo, Toninelli risponde così: "È un problema di Renzi, non del M5s che è contento ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) "Laè solo virtuale, mediatica":- ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7 - ignora la effettiva situazione di stallo che si è creata all'internomaggioranza di. "Matteonon ha voluto creare un tavolo istituzionale di, ha preferito fare dieci interviste radiofoniche e televisive al giorno per creare un dibattito con un solo protagonista, che è lui. Non mi importa nullacentralità di", spiega l'ex ministro dei Trasporti. Quando la conduttrice, Tiziana Panella, gli fa notare che senza i voti del leader di Italia Viva al Senato non c'è nessunrisponde così: "È un problema di, non del M5s che è contento ...

