Probabili formazioni Sassuolo-Spal, ottavi Coppa Italia 2020/2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Sassuolo-Spal, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. Al Mapei Stadium i neroverdi ospitano i ferraresi in un derby emiliano che vale il pass per i quarti di finale. De Zerbi deve dosare le forze, Marino nonostante la categoria di differenza può sperare di sorprendere i propri avversari con la consapevolezza di chi sa di essere sfavorito. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di giovedì 14 gennaio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Sassuolo – Obiang in campo perché squalificato in campionato, in avanti Boga dal 1? con Defrel prima punta e Raspadori. QUI Spal – Marino schiera la formazione tipo perché fa gola poter vantare l’approdo ai quarti ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ledi, match valido per glidi finale di. Al Mapei Stadium i neroverdi ospitano i ferraresi in un derby emiliano che vale il pass per i quarti di finale. De Zerbi deve dosare le forze, Marino nonostante la categoria di differenza può sperare di sorprendere i propri avversari con la consapevolezza di chi sa di essere sfavorito. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di giovedì 14 gennaio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Obiang in campo perché squalificato in campionato, in avanti Boga dal 1? con Defrel prima punta e Raspadori. QUI– Marino schiera la formazione tipo perché fa gola poter vantare l’approdo ai quarti ...

