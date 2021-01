Perché i vaccini a mRna possono essere cambiati rapidamente in caso di mutazioni? (Di lunedì 11 gennaio 2021) (foto: Gerd Altmann via Pixabay)Il dibattito sulle nuove varianti del coronavirus, una scoperta nel Regno Unito e l’altra in Sudafrica, rimane acceso. Gli scienziati ritengono improbabile che i vaccini possano perdere di efficacia a causa della presenza di queste modifiche. Ma per provarlo nella pratica i ricercatori sono già all’opera. Anche nell’ipotesi più sfortunata in cui si rilevasse un calo della risposta immunitaria, i vaccini a mRna, fra cui quello di Pfizer-BioNTech, in uso in Italia, e quello di Moderna, potrebbero essere adattati rapidamente. La casa farmaceutica BioNTech, infatti, ha già reso noto, in un articolo sul Financial Times, che grazie alla nuova tecnologia impiegata si potrebbe produrre un nuovo vaccino in breve tempo, anche in sei settimane. Ecco come e cosa sappiamo sui ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) (foto: Gerd Altmann via Pixabay)Il dibattito sulle nuove varianti del coronavirus, una scoperta nel Regno Unito e l’altra in Sudafrica, rimane acceso. Gli scienziati ritengono improbabile che ipossano perdere di efficacia a causa della presenza di queste modifiche. Ma per provarlo nella pratica i ricercatori sono già all’opera. Anche nell’ipotesi più sfortunata in cui si rilevasse un calo della risposta immunitaria, i, fra cui quello di Pfizer-BioNTech, in uso in Italia, e quello di Moderna, potrebberoadattati. La casa farmaceutica BioNTech, infatti, ha già reso noto, in un articolo sul Financial Times, che grazie alla nuova tecnologia impiegata si potrebbe produrre un nuovo vaccino in breve tempo, anche in sei settimane. Ecco come e cosa sappiamo sui ...

