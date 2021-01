Palermo, quando i minuti finali regalano gioie: i punti conquistati all’ultimo respiro da Boscaglia & Co (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un successo che ha un sapore particolare quello ottenuto dal Palermo in casa della Cavese.Palermo, sfatato un tabù lungo 38 anni: il successo contro la Cavese annulla la maledizione di inizio annoI rosanero hanno ottenuto una vittoria di fondamentale importanza grazie alla rete messa a segno da Nicola Rauti nei minuti di recupero. Un gol che ha senza dubbio aumentato l'autostima degli uomini di Boscaglia che adesso inseguono in modo convinto il terzo posto in classifica, al momento distante solo 4 punti. L'ennesima dimostrazione di carattere dei Rosa che in questa stagione hanno in diverse occasioni segnato negli istanti finali dei match. Il Palermo ha raccolto ben 9 punti negli attimi conclusivi di gara e, come scrive l'edizione odierna de 'Il ... Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un successo che ha un sapore particolare quello ottenuto dalin casa della Cavese., sfatato un tabù lungo 38 anni: il successo contro la Cavese annulla la maledizione di inizio annoI rosanero hanno ottenuto una vittoria di fondamentale importanza grazie alla rete messa a segno da Nicola Rauti neidi recupero. Un gol che ha senza dubbio aumentato l'autostima degli uomini diche adesso inseguono in modo convinto il terzo posto in classifica, al momento distante solo 4. L'ennesima dimostrazione di carattere dei Rosa che in questa stagione hanno in diverse occasioni segnato negli istantidei match. Ilha raccolto ben 9negli attimi conclusivi di gara e, come scrive l'edizione odierna de 'Il ...

