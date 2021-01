Nuovo Dpcm: tutte le ultime dopo l’incontro Governo-Regioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Fine del weekend arancione e inizio di una nuova settimana che ci porterà al rilascio di un Nuovo Dpcm. L’Italia continua a fare i conti con il Covid e la curva epidemiologica ormai si è stabilizzata senza più mostrare il trend di decrescita. Sono giorni cruciali per le misure da adottare in vista della seconda metà di gennaio e della ripartenza graduale che toccherà anche i mesi di febbraio e marzo. In tal senso, infatti, sarà importante scoprire quale sarà il reale impatto delle misure adottate durante le festività natalizie. Tanti gli argomenti trattati nell’incontro mattutino tenutosi quest’oggi tra il Governo, rappresentato dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, e alcuni rappresentanti delle Regioni e dei Comuni. ABBASSAMENTO SOGLIA ZONA ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Fine del weekend arancione e inizio di una nuova settimana che ci porterà al rilascio di un. L’Italia continua a fare i conti con il Covid e la curva epidemiologica ormai si è stabilizzata senza più mostrare il trend di decrescita. Sono giorni cruciali per le misure da adottare in vista della seconda metà di gennaio e della ripartenza graduale che toccherà anche i mesi di febbraio e marzo. In tal senso, infatti, sarà importante scoprire quale sarà il reale impatto delle misure adottate durante le festività natalizie. Tanti gli argomenti trattati nelmattutino tenutosi quest’oggi tra il, rappresentato dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, e alcuni rappresentanti dellee dei Comuni. ABBASSAMENTO SOGLIA ZONA ...

