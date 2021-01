Napoli, il motivo per cui Koulibaly e Mertens non hanno giocato (Di lunedì 11 gennaio 2021) Koulibaly e Mertens sono stati convocati dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso per la gara con l’Udinese ma non hanno giocato. Ecco perché Secondo quanto riferito da Il Mattino, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens dovrebbero disputare uno spezzone di partita mercoledì in Coppa Italia contro l’Empoli in vista di un rientro in pianta stabile nella gara di campionato contro la Fiorentina. I due erano stati convocati dal tecnico Gennaro Gattuso per la gara contro l’Udinese ma l’allenatore ha deciso di aggregarli alla squadra per per dare un appoggio emotivo al suo Napoli,. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021)sono stati convocati dal tecnico delGennaro Gattuso per la gara con l’Udinese ma non. Ecco perché Secondo quanto riferito da Il Mattino, Kalidoue Driesdovrebbero disputare uno spezzone di partita mercoledì in Coppa Italia contro l’Empoli in vista di un rientro in pianta stabile nella gara di campionato contro la Fiorentina. I due erano stati convocati dal tecnico Gennaro Gattuso per la gara contro l’Udinese ma l’allenatore ha deciso di aggregarli alla squadra per per dare un appoggio eal suo,. Leggi su Calcionews24.com

