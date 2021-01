Milano | iniziativa Avsi per aiuti alimentari | sostegno a 12mila persone

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021), 11 gen. (Adnkronos) - Un'del Comune diconsentirà di raggiungere con razionientro la fine di gennaioin difficoltà economiche a causa della pandemia da Covid-19. L'amministrazione ha approvato la concessione di patrocinio al progetto “Building Hope: Emergency support for hospitals and vulnerable families in Italy affected by COVID-19”, promosso dalla Fondazione, organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato die finanziato dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) con un contributo di 225mila euro. Secondo la vice sindaco, Anna Scavuzzo, "questa azione ben si integra con il nuovo Dispositivo di Aiuto Alimentare, andando a rafforzare, ...