Milan-Torino domani in tv: data, orario e streaming ottavi Coppa Italia 2020/2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alle 20:45 di martedì 12 gennaio 2021 toccherà nuovamente a Milan e Torino scendere in campo a San Siro stavolta per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. A tre giorni dal match della diciassettesima giornata di Serie A tra rossoneri e granata, Giampaolo e Pioli sono nuovamente di fronte con l'obiettivo del pass per i quarti di finale. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con le pagelle, le dichiarazioni dei protagonisti e la moviola.

