Kessie e la sicurezza dagli undici metri: "Se Ibra se la sente, una volta può tirarlo lui"

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato così ai microfoni di SportMediaset: "Mi ha fatto piacere quando Ibra mi ha lasciato la possibilità di tirare i rigori. Se in una partita però se la sente, può tirarlo lui. A volte un attaccante ha bisogno di segnare".

