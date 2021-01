Juventus, infortunio Dybala: l’esito degli esami e i tempi di recupero, McKennie e Chiesa… (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sospiro di sollievo in casa Juventus.L'infortunio rimediato da Paulo Dybala in occasione della sfida contro il Sassuolo, andata in scena ieri sera all'Allianz Stadium, è meno grave del previsto. Nel dettaglio, gli approfondimento diagnostici ai quali si è sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Di seguito, il comunicato diramato dalla Juventus sul proprio sito di riferimento."Questa mattina Paulo Dybala è stato sottoposto presso il JMedical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15/20 gg".L'ex Palermo, dunque, salterà le prossime sfide di campionato ... Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sospiro di sollievo in casa.L'rimediato da Pauloin occasione della sfida contro il Sassuolo, andata in scena ieri sera all'Allianz Stadium, è meno grave del previsto. Nel dettaglio, gli approfondimento diagnostici ai quali si è sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Di seguito, il comunicato diramato dallasul proprio sito di riferimento."Questa mattina Pauloè stato sottoposto presso il JMedical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro condidi circa 15/20 gg".L'ex Palermo, dunque, salterà le prossime sfide di campionato ...

