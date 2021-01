Isola | svelati i nomi dei naufraghi e il più papabile tra gli inviati

(Di martedì 12 gennaio 2021) Partirà tra poco l’dei Famosi 15, quest’anno condotta da Ilary Blasi ma ancora ci si domanda chi farà parte del cast e chi sarà l’inviato in Honduras. La risposta potrebbe essere pronta. Sarebbero in dirittura di arrivo idei prossimi. Anche il nome del prossimo inviato è un mistero. Stando alle indiscrezioni L'articolo proviene da YesLife.it.

infoitcultura : Anticipazioni L’isola dei famosi 2021: svelati altri due concorrenti - infoitcultura : Isola dei Famosi 2021 svelati i primi quattro concorrenti - zazoomblog : Isola dei Famosi 2021 svelati altri due concorrenti: tutte le anticipazioni - #Isola #Famosi #svelati #altri - zazoomblog : L’Isola dei Famosi 2021 che la soap abbia inizio: svelati altri due nomi del cast - #L’Isola #Famosi #abbia… - StraNotizie : L’Isola dei Famosi 2021, che la soap abbia inizio: svelati altri due nomi del cast -

Ultime Notizie dalla rete : Isola svelati

LEGGI ANCHE >>> Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha chiamato un concorrente del GF Vip? Isola dei Famosi 2021, svelati i primi quattro concorrenti. Ilary Blasi sarò nuovamente la conduttrice dell’amato p ...Altre indiscrezioni invece riportavano Tommaso Zorzi come possibile braccio destro di Ilary, mentre il giornalista Gabriele Parpiglia aveva svelato che anche Aurora Ramazzotti sarebbe in lizza per l’a ...