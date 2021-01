Inter, Antonello: «Bilancio? La società ipotizzava l’uscita dalla Champions» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato del Bilancio nerazzurro e dell’impatto dell’eliminazione dalla Champions Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, ha risposto all’assemblea degli azionisti ad una domanda sul Bilancio. Le sue parole raccolte da Calcio e Finanza sull’impatto dell’eliminazione dalla Champions League sul Bilancio stagionale. Antonello rivela un particolare. «Ai fini della redazione del budget la società ha adottato un approccio prudenziale, adottando come ipotesi un’eliminazione dalla Champions League a seguito della fase a gironi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro, amministratore delegato dell’, ha parlato delnerazzurro e dell’impatto dell’eliminazioneAlessandro, amministratore delegato dell’, ha risposto all’assemblea degli azionisti ad una domanda sul. Le sue parole raccolte da Calcio e Finanza sull’impatto dell’eliminazioneLeague sulstagionale.rivela un particolare. «Ai fini della redazione del budget laha adottato un approccio prudenziale, adottando come ipotesi un’eliminazioneLeague a seguito della fase a gironi». Leggi su Calcionews24.com

Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Inter, l'ad Antonello chiarisce: 'L'eliminazione dalla Champions non incide sul budget' - - SorinJe : RT @fcin1908it: Inter, l'ad Antonello chiarisce: 'L'eliminazione dalla Champions non incide sul budget' - - SorinJe : RT @passione_inter: Calcio&Finanza - Antonello sul bilancio dell'Inter: 'Eliminazione Champions non incide sul budget' - - AMinghetti : RT @CalcioFinanza: Inter, Antonello: «L'eliminazione ai gironi di Champions non incide sul budget» - callio47 : -