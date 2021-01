Il prof. Russo: «Osimhen non è stato operato, quindi ha un danno al nervo. Servono almeno sei mesi» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Che cos’ha Victor Osimhen? È una delle domande calcistiche che circola con più insistenza a Napoli. L’attaccante nigeriano – acquisto più costoso della storia del Napoli, con un range di valutazione che oscilla tra i 50 e gli 80 milioni di euro – non gioca nel campionato di Serie A dall’8 novembre: Bologna-Napoli 0-1, rete proprio di Osimhen. L’attaccante si infortunò in una partita di qualificazione per la Coppa d’Africa, contro la Sierra Leone. Era il 13 novembre. Da allora, non è sceso più in campo. E le sue condizioni sono avvolte nel mistero. Lo scorso 14 dicembre, quasi un mese fa, a Radio Kiss Kiss Napoli intervenne Raffaele Canonico responsabile dello staff medico del Napoli. Diede una diagnosi: lussazione scapolo-omerale alla spalla destra. Disse che Osimhen stava migliorando di giorno in giorno, che il suo infortunio non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021) Che cos’ha Victor? È una delle domande calcistiche che circola con più insistenza a Napoli. L’attaccante nigeriano – acquisto più costoso della storia del Napoli, con un range di valutazione che oscilla tra i 50 e gli 80 milioni di euro – non gioca nel campionato di Serie A dall’8 novembre: Bologna-Napoli 0-1, rete proprio di. L’attaccante si infortunò in una partita di qualificazione per la Coppa d’Africa, contro la Sierra Leone. Era il 13 novembre. Da allora, non è sceso più in campo. E le sue condizioni sono avvolte nel mistero. Lo scorso 14 dicembre, quasi un mese fa, a Radio Kiss Kiss Napoli intervenne Raffaele Canonico responsabile dello staff medico del Napoli. Diede una diagnosi: lussazione scapolo-omerale alla spalla destra. Disse chestava migliorando di giorno in giorno, che il suo infortunio non ...

Ce ne siamo occupati anche noi del Napolista che abbiamo cercato di saperne di più. Abbiamo interpellato un luminare dell’ortopedia: il professore Raffaele Russo specialista della spalla, ...

