Focolaio in una Rsa di Prato. Positivi anche 21 vaccinati (Di lunedì 11 gennaio 2021) Focolaio di coronavirus nella Rsa Santa Caterina di Prato dove, come riporta oggi La Nazione, si sono registrati numerosi casi anche tra anziani che erano stati vaccinati nei giorni scorsi contro il Covid. In base ai dati forniti dall'Asl Toscana centro, a seguito di tampone eseguito il 6 gennaio nella struttura si registrano al momento 46 ospiti Positivi. Di questi, 21 erano stati vaccinati il 30 dicembre scorso.

Un nuovo focolaio di contagi da Covid-19 scoppia all’interno di una casa di riposo del Potentino. A Brienza, infatti, all’interno della struttura “Il Sorriso” che ospita 81 anziani risultano esserci 1 ...

