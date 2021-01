Fazio porta «C’è Posta» in Rai. In scena la celebrazione della De Filippi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Maria De Filippi, Che tempo che fa Più che un’intervista, quella riservata ieri sera da Fabio Fazio a Maria De Filippi è stata una celebrazione. A Che Tempo Che Fa, il conduttore ha accolto la collega ed amica con tutta la cordialità di cui è capace. E prodigandosi negli elogi, forse anche più del necessario. “Complimenti davvero, ieri sera serata trionfale” ha esordito il padrone di casa, riferendosi agli ascolti ottenuti dalla primadonna di Mediaset nella prima puntata stagionale di C’è Posta per te. Un tributo alla concorrenza, proprio all’indomani di una serata in cui la De Filippi aveva staccato Rai1 di oltre dieci punti di share. Per non farsi mancare nulla, completare la celebrazione della popolarissima ospite Fabio Fazio su ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Maria De, Che tempo che fa Più che un’intervista, quella riservata ieri sera da Fabioa Maria Deè stata una. A Che Tempo Che Fa, il conduttore ha accolto la collega ed amica con tutta la cordialità di cui è capace. E prodigandosi negli elogi, forse anche più del necessario. “Complimenti davvero, ieri sera serata trionfale” ha esordito il padrone di casa, riferendosi agli ascolti ottenuti dalla primadonna di Mediaset nella prima puntata stagionale di C’èper te. Un tributo alla concorrenza, proprio all’indomani di una serata in cui la Deaveva staccato Rai1 di oltre dieci punti di share. Per non farsi mancare nulla, completare lapopolarissima ospite Fabiosu ...

infoitcultura : Che Tempo che fa, Maria De Filippi porta la posta a Fabio Fazio - fanpage : #CTCF Maria De Filippi porta la posta a Fabio Fazio - giuliog : RT @Misteralextv: Maria prende possesso di Che tempo che fa e porta #CePostaPerTe in Rai con la Littizzetto che manda una lettera a Fazio.… - King424392 : RT @Misteralextv: Maria prende possesso di Che tempo che fa e porta #CePostaPerTe in Rai con la Littizzetto che manda una lettera a Fazio.… - Frankpappalardo : RT @Misteralextv: Maria prende possesso di Che tempo che fa e porta #CePostaPerTe in Rai con la Littizzetto che manda una lettera a Fazio.… -