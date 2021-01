F1 2021 | la prima gara si correrà nel Bahrain

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La Formula 1 ha preso una decisione sulla messa in scena del test pre-campionato che sarà trasferito alalla luce dellache diventerà l’apertura della stagione. Si vociferava che l’unico test di tre giorni si sarebbe dovuto svolgere sul Circuit de Catalunya di Barcellona dall’1 al 3 marzo, seguito da un intervallo di poco più di due settimane dal tradizionale evento che alzava il sipario in Australia il 19-21 marzo. La F1sta scaldando i motori per poter iniziare a vivere gare entusiasmanti. F1: si parte con il? Si è deciso di partire con la nuova stagione della Formula 1 nel. Per quanto riguarda ladi Melbourne è invece da posticipare e riprogrammare al tardo autunno, probabilmente a novembre in ...