Emergenza clima: 2020 l’anno più caldo di sempre, in un meteo estremo (Di lunedì 11 gennaio 2021) In Europa il 2020 è stato l’anno più caldo, superando di 0.4 gradi il 2019. Il record risaliva quindi appena all’anno precedente. I dati sono stati registrati da Copernicus, il servizio di monitoraggio satellitare della Terra dell’Unione europea. Le anomalie termiche a livello globale del 2020 rispetto alla media del trentennio 1981-2010. Dati CopernicusLo stesso Copernicus climate Change Service (C3S) ha evidenziato come a livello globale il 2020 pareggia con il 2016 quale anno più caldo di sempre, il sesto in una serie di anni eccezionalmente caldi iniziata nel 2015. Il decennio 2011-2020 è il più caldo mai registrato. Questi dati rappresentano una conferma dell’Emergenza ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) In Europa ilè statopiù, superando di 0.4 gradi il 2019. Il record risaliva quindi appena alprecedente. I dati sono stati registrati da Copernicus, il servizio di monitoraggio satellitare della Terra dell’Unione europea. Le anomalie termiche a livello globale delrispetto alla media del trentennio 1981-2010. Dati CopernicusLo stesso Copernicuste Change Service (C3S) ha evidenziato come a livello globale ilpareggia con il 2016 quale anno piùdi, il sesto in una serie di anni eccezionalmente caldi iniziata nel 2015. Il decennio 2011-è il piùmai registrato. Questi dati rappresentano una conferma dell’...

