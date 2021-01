Ecco come si scusa Elena Donazzan per Faccetta Nera: “Un caso montato dalla sinistra” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Da ieri non si parla di altro che dell’esibizione dell’assessora regionale Elena Donazzan che durante la trasmissione La Zanzara ha cantato Faccetta Nera. Zaia ha spiegato che deve scusarsi, lei rilancia parlando di caso montato per tutto il comunicato riservando alle scuse una frasetta striminzita Ecco come (non) si scusa Elena Donazzan per Faccetta Nera: “Un caso montato dalla sinistra” La perfomance della Donazzan ormai l’hanno sentita tutti: Le dimissioni dell’assessora sono state chieste a più riprese dall’opposizione, anche se lei ovviamente non ha battuto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Da ieri non si parla di altro che dell’esibizione dell’assessora regionaleche durante la trasmissione La Zanzara ha cantato. Zaia ha spiegato che deversi, lei rilancia parlando diper tutto il comunicato riservando alle scuse una frasetta striminzita(non) siper: “Un” La perfomance dellaormai l’hanno sentita tutti: Le dimissioni dell’assessora sono state chieste a più riprese dall’opposizione, anche se lei ovviamente non ha battuto ...

beppe_grillo : Sin dall’antichità le mappe hanno dato un senso a ciò che ci circonda. Ma come disse una volta Einstein, “non puoi… - NicolaPorro : In questo periodo abbiamo assistito a 3 episodi che fanno rabbrividire chi, come noi, non sopporta la #dittatura de… - HuffPostItalia : Champs-Elysées come un immenso giardino: come sarà Parigi con le Olimpiadi 2024 (VIDEO) - Filippa51004671 : @lzsaskewribbon Ecco! Come volevasi dimostrare tutti prendono sensibilità da lui, ma nessuno ne ha per lui. - Luca4News : Tanti lettori ce l'hanno chiesto ecco Come congelare le rate dei mutui e dei prestiti -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Il d.s. del Sona: "Ecco come ho preso Maicon. Sogno un’amichevole con l’Inter" La Gazzetta dello Sport Nuovo Dpcm del 16 gennaio e spostamenti, ecco come cambierà la regola sugli ospiti e i weekend

Le ipotesi del nuovo Dpcm Tra le ipotesi che il governo ha discusso oggi con le regioni spicca la stretta sulla movida, con il divieto dell’asporto dopo le 18 per i bar, garantendo però le consegne a ...

Addio voti nelle pagelle elementari: ecco come leggere i 4 nuovi gradi di valutazione

Tra pochi giorni sarà tempo di pagelle di quadrimestre alle scuole primarie, ma con una grande novità: tornano i giudizi descrittivi al posto dei voti in decimi che erano stati ripristinati nel 2008 d ...

Le ipotesi del nuovo Dpcm Tra le ipotesi che il governo ha discusso oggi con le regioni spicca la stretta sulla movida, con il divieto dell’asporto dopo le 18 per i bar, garantendo però le consegne a ...Tra pochi giorni sarà tempo di pagelle di quadrimestre alle scuole primarie, ma con una grande novità: tornano i giudizi descrittivi al posto dei voti in decimi che erano stati ripristinati nel 2008 d ...