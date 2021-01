E tu come fai a saperlo? (Di lunedì 11 gennaio 2021) In uno dei suoi magnifici podcast, intitolato “La differenza tra storia e memoria”, Alessandro Barbero spiega che la lezione più importante che la ricerca storica insegna è abituarci a chiedere “”. La gente, dice Barbero, non è abituata a chiedere “come fai a saperlo?” a chi fa un’affermazione: di solito l’accetta o la contesta, ma non ne chiede la fonte. Per questo le fake news possono proliferare: perché chiedersi come faccia chi parla a sapere quello che dice non fa parte della mentalità innata delle persone, secondo Barbero. In realtà, in molte lingue del mondo non si possono fare affermazioni senza esplicitare “come si fa a saperlo”: esiste una categoria grammaticale, quella degli evidenziali, che in diverse lingue è obbligatoriamente espressa in ogni frase e specifica come si è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) In uno dei suoi magnifici podcast, intitolato “La differenza tra storia e memoria”, Alessandro Barbero spiega che la lezione più importante che la ricerca storica insegna è abituarci a chiedere “”. La gente, dice Barbero, non è abituata a chiedere “fai a?” a chi fa un’affermazione: di solito l’accetta o la contesta, ma non ne chiede la fonte. Per questo le fake news possono proliferare: perché chiedersifaccia chi parla a sapere quello che dice non fa parte della mentalità innata delle persone, secondo Barbero. In realtà, in molte lingue del mondo non si possono fare affermazioni senza esplicitare “si fa a”: esiste una categoria grammaticale, quella degli evidenziali, che in diverse lingue è obbligatoriamente espressa in ogni frase e specificasi è ...

Non la vedeva dal 6 dicembre. La visita ai malati gravi, ora possibile grazie a una delibera della Regione Toscana, è durata un quarto d’ora ed è stata indimenticabile per entrambi ...

Regé-Jean Page, la star di Bridgerton, dice la sua sugli attestati di stima ricevuti da chi lo vuole vedere come nuovo James ...

