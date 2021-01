Duncanville su Italia 1 una nuova serie animata al posto (in parte) de I Simpson (Di lunedì 11 gennaio 2021) Duncanville da oggi lunedì 11 gennaio alle 14 per 11 episodi su Italia 1 una nuova serie animata Da oggi lunedì 11 gennaio alle 14 debutta su Italia 1 una nuova serie animata, Duncanville creata da Amy Pohler e Mike Schurr, composta da soli 11 episodi e già rinnovata per una seconda stagione. La serie andrà in onda quindi per 11 giorni al posto di un episodio de I Simpson (che saranno comunque in onda alle 14:30), dal lunedì al venerdì. La serie negli USA è in onda su FOX ma è prodotta e distribuita a livello internazionale da NBCUniversal, qui il promo Italiano della serie e di seguito uno originale. La ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 11 gennaio 2021)da oggi lunedì 11 gennaio alle 14 per 11 episodi su1 unaDa oggi lunedì 11 gennaio alle 14 debutta su1 unacreata da Amy Pohler e Mike Schurr, composta da soli 11 episodi e già rinnovata per una seconda stagione. Laandrà in onda quindi per 11 giorni aldi un episodio de I(che saranno comunque in onda alle 14:30), dal lunedì al venerdì. Lanegli USA è in onda su FOX ma è prodotta e distribuita a livello internazionale da NBCUniversal, qui il promono dellae di seguito uno originale. La ...

zazoomblog : Duncanville su Italia 1 una nuova serie animata al posto (in parte) de I Simpson - #Duncanville #Italia #nuova… - MediasetPlay : Da lunedì 11 gennaio alle 14.00, in anteprima assoluta su #Italia1, va in onda la serie animata Duncanville: ecco t… - TuttoTechNet : Duncanville, su Italia 1 la nuova serie dai produttori dei Simpson - tuttopuntotv : Duncanville, su Italia 1 la nuova serie dai produttori dei Simpson: trama e programmazione #Duncanville #Italia1 - antoniogenna : Cartoon News #629 – Le serie animate sui principali canali free dal 9 al 15 gennaio 2021 – Al via su Italia 1 la se… -

Ultime Notizie dalla rete : Duncanville Italia Duncanville dall'11 gennaio su Italia 1 Mediaset Play Duncanville su Italia 1 una nuova serie animata al posto (in parte) de I Simpson

Duncanville su Italia 1 di che parla la nuova serie animata al posto de I Simpson il nuovo palinsesto del pomeriggio ...

Duncanville su Italia 1 una nuova serie animata al posto (in parte)...

Duncanville da oggi lunedì 11 gennaio alle 14 per 11 episodi su Italia 1 una nuova serie animata Da oggi lunedì 11 gennaio alle 14 debutta su ...

Duncanville su Italia 1 di che parla la nuova serie animata al posto de I Simpson il nuovo palinsesto del pomeriggio ...Duncanville da oggi lunedì 11 gennaio alle 14 per 11 episodi su Italia 1 una nuova serie animata Da oggi lunedì 11 gennaio alle 14 debutta su ...