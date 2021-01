Dopo le parole di Conte | un bollettino tragico | tasso di positività e ricoveri | le cifre spaventano l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ildi lunedì 11 gennaio rilasciato dal ministero della Salute dà seguito alledi Giuseppe, che ha avvisato il Paese sull'arrivo di una nuova impennata dell'epidemia di Covid. Purtroppo il premier aveva ragione perché i dati sono in netto peggioramento, che neanche il calo drastico dei tamponi analizzati riesce a nascondere. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 12.532 contagi, 16.035 guariti e 448 morti su appena 91.656 test, condisalito al 13,7 per cento. A preoccupare sono soprattutto i numeri provenienti dal sistema sanitario nazionale, sul quale la pressione è tornata a salire ormai da diversi giorni: oggi il saldo deiin reparti Covid è +176 (23.603 posti letto attualmente occupati) mentre quello in terapia intensiva è +27 ...