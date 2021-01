De Magistris sulla scuola: “Noi pronti, Regione e Governo fanno i balletti” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIntervento in diretta tv del primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris che si è collegato durante la trasmissione ‘L’aria che tira’ su La7. Tema, manco a dirlo, la riapertura delle scuole. Categorico il sindaco del capoluogo campano: “Noi siamo pronti, abbiamo lavorato in questo periodo in funzione della riapertura. In tal senso, bisognava organizzare i trasporti e lo abbiamo fatto. Un investimento di tempo e denaro, vanificato dalla Regione che fa i balletti col Governo: un giorno si apre e il giorno dopo si chiude”. Un fenomeno, quello della chiusura della scuola, che è ancora più ‘pesante’ a Napoli: “Ebbene si, se i ragazzi non seguono la via dell’istruzione, si avvicinano alla scorciatoia del crimine. E questo, eticamente, non possiamo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIntervento in diretta tv del primo cittadino di Napoli Luigi Deche si è collegato durante la trasmissione ‘L’aria che tira’ su La7. Tema, manco a dirlo, la riapertura delle scuole. Categorico il sindaco del capoluogo campano: “Noi siamo, abbiamo lavorato in questo periodo in funzione della riapertura. In tal senso, bisognava organizzare i trasporti e lo abbiamo fatto. Un investimento di tempo e denaro, vanificato dallache fa icol: un giorno si apre e il giorno dopo si chiude”. Un fenomeno, quello della chiusura della, che è ancora più ‘pesante’ a Napoli: “Ebbene si, se i ragazzi non seguono la via dell’istruzione, si avvicinano alla scorciatoia del crimine. E questo, eticamente, non possiamo ...

