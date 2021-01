Dayane Mello sulla mamma: “Si prostituiva e ci lasciava da soli” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Chi è la mamma di Dayane Mello? La modella ha raccontato di un rapporto molto difficile al Grande Fratello Vip: “Si prostituiva, ci lasciava soli” Dayane Mello è diventata adulta quando era ancora una bambina. La sua infanzia non è praticamente esistita. Lo ha raccontato lei stessa in una diretta del Grande Fratello Vip: “Ricordo la mia infanzia per le difficoltà ma anche perché giocavo con mio fratello a calcio anche fino a tardi, perché non avevamo regole, orari, niente. Ricordarmi questi momenti è difficile…”. Dayane Mello è stata una bambina povera e con un rapporto a dir poco problematico con la madre. “Mia mamma? Ho sempre tenuto la ferita aperta – ha confessato la modella -. Io non avendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Chi è ladi? La modella ha raccontato di un rapporto molto difficile al Grande Fratello Vip: “Si, ciè diventata adulta quando era ancora una bambina. La sua infanzia non è praticamente esistita. Lo ha raccontato lei stessa in una diretta del Grande Fratello Vip: “Ricordo la mia infanzia per le difficoltà ma anche perché giocavo con mio fratello a calcio anche fino a tardi, perché non avevamo regole, orari, niente. Ricordarmi questi momenti è difficile…”.è stata una bambina povera e con un rapporto a dir poco problematico con la madre. “Mia? Ho sempre tenuto la ferita aperta – ha confessato la modella -. Io non avendo ...

