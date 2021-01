Cyberpunk 2077 scalzato da Rust dopo un dominio di sette settimane su Steam (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le ultime classifiche di vendita settimanali per Steam sono diventate disponibili e Cyberpunk 2077 dello sviluppatore polacco CD Projekt Red è sceso dal primo posto per la prima volta dopo sette settimane. Il gioco di ruolo che ha venduto 13 milioni di copie su tutte le piattaforme, è stato il numero 1 più venduto su Steam fin dalla sua uscita a dicembre. Ora al primo posto troviamo il titolo survival di Facepunch, Rust, che sta assistendo ad una significativa rinascita. Il kit Valve Index VR è stato il numero due nelle classifiche di vendita di Steam per la settimana terminata l'11 gennaio, con Cyberpunk 2077, Sea of ??Thieves e Phasmophobia che completano i primi cinque. Di seguito potete dare uno ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le ultime classifiche di vendita settimanali persono diventate disponibili edello sviluppatore polacco CD Projekt Red è sceso dal primo posto per la prima volta. Il gioco di ruolo che ha venduto 13 milioni di copie su tutte le piattaforme, è stato il numero 1 più venduto sufin dalla sua uscita a dicembre. Ora al primo posto troviamo il titolo survival di Facepunch,, che sta assistendo ad una significativa rinascita. Il kit Valve Index VR è stato il numero due nelle classifiche di vendita diper la settimana terminata l'11 gennaio, con, Sea of ??Thieves e Phasmophobia che completano i primi cinque. Di seguito potete dare uno ...

