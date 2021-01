Crocs in rally al Nasdaq | mercato premia outlook quarto trimestre

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Protagonista al, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 10,78%. A fare da assist al titolo contribuiscono le anticipazioni sul2020 fornite dal gruppo degli zoccoli in plastica leggera. Nei tre mesi,stima ricavi nel range 407-410 milioni di dollari, in crescita di oltre il 55%. Si tratta di una revisione al rialzo della precedente guidance (+20-30%). Il giro d’affari per l’intero esercizio 2020 è atteso tra 1,381 e 1,384 miliardi di dollari e si confronta con gli 1,3 miliardi indicati dal consensus. A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del100. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli ...