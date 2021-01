Covid, morto 'Doc Fil' medico del 118 di Modena. La lettera del fratello: 'Era un angelo custode, non mollava mai' (Di lunedì 11 gennaio 2021) È per lo scorso 22 dicembre Filippo Fan, 63enne del di Modena, dopo trenta giorni di lunga agonia. Trascorso quasi un mese dalla sua scomparsa, arrivano in una lettera riportata da Fan Page le ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) È per lo scorso 22 dicembre Filippo Fan, 63enne del di, dopo trenta giorni di lunga agonia. Trascorso quasi un mese dalla sua scomparsa, arrivano in unariportata da Fan Page le ...

È morto per Covid lo scorso 22 dicembre Filippo Fan, medico 63enne del 118 di Modena, dopo trenta giorni di lunga agonia. Trascorso quasi un mese dalla sua scomparsa, arrivano in ...

“A causa del Covid ho rischiato la depressione. È vero che un’esperienza del genere ti cambia in meglio, perché capisci innanzitutto l’importanza del rapporto umano. Mi sarei abbattuto se non ci fosse ...

