Covid in Cina, 103 casi. Giovedì arriva il team Oms che studia l'origine della pandemia (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Cina ha registrato 103 nuovi casi di Covid-19, segnando una crescita a tre cifre per la prima volta in oltre cinque mesi. In base ai dati della Commissione sanitaria nazionale, 85 sono le infezioni trasmesse localmente, di cui 82 nella provincia di Hebei, alle porte di Pechino, dove sono state rafforzate le misure di prevenzione. I media hanno riferito che almeno sei province e città - Pechino, Jiangsu, Zhejiang, Tianjin, Hubei e Hunan - hanno inviato team di medici ed esperti per fronteggiare il focolaio nell’Hebei, riferito soprattutto al capoluogo Shijiazhuang e alla città di Xingtai. Il team di esperti dell’Oms sarà in Cina da Giovedì 14 gennaio, al fine di accertare le origini della pandemia, ha riferito la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Laha registrato 103 nuovidi-19, segnando una crescita a tre cifre per la prima volta in oltre cinque mesi. In base ai datiCommissione sanitaria nazionale, 85 sono le infezioni trasmesse localmente, di cui 82 nella provincia di Hebei, alle porte di Pechino, dove sono state rafforzate le misure di prevenzione. I media hanno riferito che almeno sei province e città - Pechino, Jiangsu, Zhejiang, Tianjin, Hubei e Hunan - hanno inviatodi medici ed esperti per fronteggiare il focolaio nell’Hebei, riferito soprattutto al capoluogo Shijiazhuang e alla città di Xingtai. Ildi esperti dell’Oms sarà inda14 gennaio, al fine di accertare le origini, ha riferito la ...

AnnalisaChirico : Il regime cinese nega autorizzazione agli scienziati OMS incaricati di realizzare una inchiesta internazionale su o… - limesonline : ??????? Dal numero del mese Secondo lo scienziato, dopo la fallimentare gestione del Covid-19 gli Usa saranno ancora… - repubblica : La Cina non fa entrare gli esperti Oms che indagano sul Covid [dal nostro corrispondente Filippo Santelli] [aggiorn… - GianniPulito : RT @HuffPostItalia: Covid in Cina, 103 casi. Giovedì arriva il team Oms che studia l'origine della pandemia - RoccoPetraglia1 : RT @HuffPostItalia: Covid in Cina, 103 casi. Giovedì arriva il team Oms che studia l'origine della pandemia -