Corsport | “dopo il veleno | ecco il piano B di Gattuso | gli smartphone”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrive un salutare colonnino sulle condizioni del Napoli e sull’infelice uscita di ieri diche, vistosi alle corde, non ha trovato di meglio che prendersela con “i social e i troppi siti web che scrivono stronzate”. Un salto al supermercato ed è fatta: e se non dovesse bastare neanche un pizzico di, si può sempre provare il-B, via gli. Benedetti ragazzi, figli di questo tempo, sempre a smanettare, tra un like e un clic, per perdersi tra i gorghi delle polemiche più sterili, mentre De Paul, che dev’essere contro i social e la tecnologia più moderna, fa cose antiche, il contropiede, e genera ansia. Il Napoli ha (almeno) un problema, si lascia distrarre da ciò che lo circonda, resta avvolto in un caos mediatico cheha ...