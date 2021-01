Coronavirus in Campania, i dati del 10 gennaio: 1.021 nuovi positivi e 1.655 guariti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 10 gennaio dell’unità di Crisi regionale riporta 1.021 positivi su 9.690 tamponi effettuati. In Campania oggi su 9.690 tamponi effettuati sono 1.021 i positivi, di cui 934 asintomatici e 87 sintomatici. Il totale dei positivi e’ di 200.792 su 2.157.456 tamponi. 37 i nuovi deceduti: 12 deceduti nelle Leggi su 2anews (Di lunedì 11 gennaio 2021)in: il bollettino di ieri 10dell’unità di Crisi regionale riporta 1.021su 9.690 tamponi effettuati. Inoggi su 9.690 tamponi effettuati sono 1.021 i, di cui 934 asintomatici e 87 sintomatici. Il totale deie’ di 200.792 su 2.157.456 tamponi. 37 ideceduti: 12 deceduti nelle

