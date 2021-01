Compro o vendo casa: cosa fare quando il rogito va a monte? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una volta firmato il preliminare di vendita di un immobile, cosa posso fare se l'altra parte non firma il rogito? I miei clienti mi hanno spesso rivolto questa domanda. Chi acquista o vende casa, infatti, può trovarsi di fronte a questo problema. In tal caso, ci sono due soluzioni alternative: 1) sciogliere il contratto preliminare e ottenere un risarcimento; 2) pretendere il trasferimento di proprietà dell'immobile e il pagamento del prezzo. Prima di approfondire queste soluzioni, è utile vedere come si articola la compravendita di immobili.Come funziona la compravendita di un immobile? Il preliminare e il rogito. La compravendita di un immobile ruota intorno a due fasi principali: la firma del contratto preliminare (il Compromesso) e la successiva stipula del contratto definitivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una volta firmato il preliminare di vendita di un immobile,possose l'altra parte non firma il? I miei clienti mi hanno spesso rivolto questa domanda. Chi acquista o vende, infatti, può trovarsi di fronte a questo problema. In tal caso, ci sono due soluzioni alternative: 1) sciogliere il contratto preliminare e ottenere un risarcimento; 2) pretendere il trasferimento di proprietà dell'immobile e il pagamento del prezzo. Prima di approfondire queste soluzioni, è utile vedere come si articola la compravendita di immobili.Come funziona la compravendita di un immobile? Il preliminare e il. La compravendita di un immobile ruota intorno a due fasi principali: la firma del contratto preliminare (ilmesso) e la successiva stipula del contratto definitivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Compro vendo Compro o vendo casa: cosa fare quando il rogito va a monte? Liberoquotidiano.it Pirri, i gioielli di una 77enne venduti al Compro Oro: denunciata la nipote

Denunciata per furto aggravato la nipote della pensionata. Stamattina a Cagliari, al termine di un’attività investigativa scaturita dalla querela presentata a maggio scorso da una 77enne pensionata re ...

Sottrae gioielli da casa della zia e li rivende al Compro oro: denunciata a Cagliari

Il lavoro dei carabinieri si è svolto in modo certosino inviando le foto dei preziosi spariti a diversi esercizi di Compro oro della città. Uno di questi ha riconosciuto gli oggetti, ricordando anche ...

Denunciata per furto aggravato la nipote della pensionata. Stamattina a Cagliari, al termine di un'attività investigativa scaturita dalla querela presentata a maggio scorso da una 77enne pensionata re ...Il lavoro dei carabinieri si è svolto in modo certosino inviando le foto dei preziosi spariti a diversi esercizi di Compro oro della città. Uno di questi ha riconosciuto gli oggetti, ricordando anche ...