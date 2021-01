Azzolina: «La Dad non può funzionare più. C’è un black out della socialità» (Di lunedì 11 gennaio 2021) La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha rilasciato un’intervista a Radio Rai. Ha dichiarato che, per lei, «la Dad non può funzionare più». «Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Sono molto preoccupata, oggi la dad non può più funzionare, c’è un black out della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati ed sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica». La ministra si schiera dalla parte dei ragazzi che chiedono il rientro a scuola. «Capisco i ragazzi: il diritto all’istruzione è essenziale, sarei anch’io arrabbiata. E’ difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a scuola, capisco ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021) La ministra dell’Istruzione, Lucia, ha rilasciato un’intervista a Radio Rai. Ha dichiarato che, per lei, «la Dad non puòpiù». «Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro. Sono molto preoccupata, oggi la dad non può più, c’è unout, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati ed sono preoccupata per il deflagraredispersione scolastica». La ministra si schiera dalla parte dei ragazzi che chiedono il rientro a scuola. «Capisco i ragazzi: il diritto all’istruzione è essenziale, sarei anch’io arrabbiata. E’ difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a scuola, capisco ...

