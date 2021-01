Allevatori FVG | crollato prezzo del latte e della carne

Leggi su udine20

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Anno difficile il 2020 per gliFvg che hanno dovuto fare i conti con il crollo deldel, passato dai 40 centesimi di gennaio ai 35 di fine anno, e a quello, in particolare bovina e suina, con quest’ultima che nell’arco dei 12 mesi ha perso oltre un terzo delal chilo, passando dall’iper valutazione di gennaio, quando la sia vendeva a 1,50 euro, alla discesa sotto l’euro di dicembre. Ciò, nonostante gli appelli, sia nazionali che regionali, rivolti ai consumatori affinché, ancor più durante la pandemia, acquistassero prodotti locali. «Sembra che questi inviti a preferire prodotti italiani purtroppo non abbiamo giovato al sistema: le importazioni non si sono fermate e tantomeno paiono aver rallentato». A fare il punto...