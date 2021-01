Wasabi | ecco perché fa bene alla salute

Leggi su improntaunika

(Di domenica 10 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il, o ravanello giapponese, è una pianta che appartienefamiglia delle Brassicacee, la stessa di cui fanno parte i cavoli, la senape e il ravanello. Conosciuto anche come namida, lacrima, il suo rizoma (parte di fusto che rimane nascosta sotto terra) ha un sapore simile al rafano e la sua piccantezza, che può far lacrimare gli occhi, ricorda quella del peperoncino Scorpion, uno dei più pungenti e forti in assoluto. In Italia, ilè noto sotto forma di pasta cremosa di un bel colore verde che accompagna, insiemesalsa di soia in cui si diluisce al momento dell’uso, il sushi, il sashimi, il pesce crudo in genere e la tempura (verdure o pesce fritti, avvolti in croccante pastella) serviti nei ristoranti giapponesi. Non sempre però questa crema è fatta con il vero ...