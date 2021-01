Tour de Ski 2021 oggi, scalata Cermis: orari, tv, programma, pettorali (Di domenica 10 gennaio 2021) Alexander Bolshunov e Jessie Diggins entrano da primi in classifica generale del Tour de Ski sul percorso che porta alla scalata del Cermis, l’ultima fatica dell’evento a tappe che quest’anno ha attraversato Svizzera e Italia. Con la possibilità di inserire una settimana in più di riposo, a causa dello spostamento di Ulricehamm, ci sono diversi tra fondisti e fondiste che andranno fino in fondo a chiudere il Tour de Ski. Tra questi Federico Pellegrino, che aveva più volte dichiarato che avrebbe fatto il Cermis se non ci fosse stata una sprint la settimana successiva: stavolta non c’è, quindi la scalata la effettua. Bolshunov, quest’oggi, partirà con 2’22” di vantaggio sul francese Maurice Manificat, un margine di totale sicurezza, mentre Diggins, una volta vista ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Alexander Bolshunov e Jessie Diggins entrano da primi in classifica generale delde Ski sul percorso che porta alladel, l’ultima fatica dell’evento a tappe che quest’anno ha attraversato Svizzera e Italia. Con la possibilità di inserire una settimana in più di riposo, a causa dello spostamento di Ulricehamm, ci sono diversi tra fondisti e fondiste che andranno fino in fondo a chiudere ilde Ski. Tra questi Federico Pellegrino, che aveva più volte dichiarato che avrebbe fatto ilse non ci fosse stata una sprint la settimana successiva: stavolta non c’è, quindi lala effettua. Bolshunov, quest’, partirà con 2’22” di vantaggio sul francese Maurice Manificat, un margine di totale sicurezza, mentre Diggins, una volta vista ...

