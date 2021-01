Spazio | rilasciato dall’Iss il cargo Cygnus “Kalpana Chawla”

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 10 gennaio 2021) La navettaamericana, il cui modulo pressurizzato (PCM) è costruito in Italia dalla Thales Alenia Space di Torino, è stata rilasciata dalla Stazione spaziale internazionale alla quale è rimasta agganciata per circa 3 mesi dopo aver portato a bordo circa 4 tonnellate di materiali per esperimenti scientifici e rifornimenti per l'equipaggio. Come previsto, utilizzando il braccio robotico Canadarm 2 dell'Iss, l'astronauta Nasa Kate Rubbins ha staccato dalla base orbitante la navetta che ha iniziato il suo viaggio verso la Terra.La, intitolata alla memoria dell'astronauta, morta nell'incidente dello Space Shuttle "Columbia nel 2003, prima di rientrare nell'atmosfera terrestre volerà per altre 3 settimane in orbita intorno al nostro pianeta per effettuare ulteriori test ...